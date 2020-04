Morto per Coronavirus l’ex eurodeputato ed icona del ’68 Henri Weber. Il senatore aveva 75 anni, ad annunciare la sua morte ci ha pensato la famiglia.

Un’altra vittima eccezionale causata dal Coronavirus. Infatti nelle ultime ore è scomparso Henri Weber, senatore ed ex eurodeputato diventato un’icona come figura tutelare del ’68. Dopo i movimenti del ’68, Henri entro a far parte del partito socialista.

Purtroppo nella notte la famiglia di Weber ha dovuto dare il triste annuncio della sua scomparsa. L’ex eurodeputato aveva 75 anni e si era ammalato da Coronavirus, il virus che ha già causato oltre 209mila morti nel mondo intero. Ma andiamo a scoprire chi era Weber e perchè è diventato un’icona non solo in Francia ma nel mondo intero.

Morto Henri Weber, chi era l’ex senatore ed icona del ’68

L’ex senatore Herni Weber nacque il 23 giugno del 1944 nell’ex Unione Sovietica a Leninabad, la città oggi è nota come Khodjent e si trova nell’attuale stato del Tagikistan. Durante la sua lunga carriera, dopo gli studi è riuscito a diventare docente di filosofia politica.

Nel 1969 con alcuni colleghi fonda la Lega comunista rivoluzionaria. Ma già quattro anni prima, nel 1965, in compagnia di Alain Krivine riuscì a fondare la Gioventù Comunista rivoluzionaria. Raggiunse la popolarità durante le proteste del ’68, diventando un’icona dei movimenti di massa.

A ricordarlo nelle ultime ore ci ha pensato Olivier Faure, segretario del partito socialista francese. Faure infatti ha ricordato il collega afffermando: “Henri Weber è uno dei più fertili ricordi della sinistra, conosceva la sua storia, fin nei minimi dettagli, era alla costante ricerca di soluzioni“.

Weber infatti entrò in politica negli anni 80, per poi aggregarsi nel 1988 come consulente tecnico del gabinetto di Laurent Fabius, l’allora presidente dell’Assemblea nazionale. Recentemente fu eletto al Parlamento di Strasburgo per due mandati, ossia dal 2004 al 2014.

L.P.

Per altre notizie sulla Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24