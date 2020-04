Dramma nel londinese: due bambini di 1 e 3 anni sono stati uccisi a pugnalate a Ilford, zona est di Londra. Avviata un’indagine.

Londra: quello che si è consumato a Ilford è un vero e proprio dramma. Una bambina di un anno e un bambino di 3, sono stati colpiti a morte con un pugnale. Come riporta Fanpage, sul luogo del crimine è stato trovato anche un uomo, di quarant’anni, anch’egli ferito a colpi di pugnale. Le prime informazioni, come leggiamo dalla fonte, sono state riportate dalla BBC.

L’uomo, ferito con un pugnale, è stato immediatamente trasferito in ospedale, tuttavia, le sue condizioni di salute non sono note. L’intervento degli agenti di polizia è stato pressoché immediato e ha fatto seguito alla segnalazione, avvenuta intorno alle 17,30 di domenica.

Come riporta Fanpage, gli la polizia londinese ha attivato un’indagine per omicidio ma, da quanto si apprende, nessuna persona è al momento ricercata. La bambina di un anno è stata dichiarata morta in loco, mentre il bambino di 3 anni è stato portato immediatamente in ospedale. Tuttavia, non c’è stato nulla da fare. L’uomo di quarant’anni, ferito anch’egli con un coltello, è in ospedale.

Il tragico evento è stato commentato anche da Jas Athwal, leader del consiglio di Redbrige. Sul suo profilo Twitter, infatti, possiamo leggere del decesso dei due bambini. L’indagine, fa sapere Athwal, è in corso e gli agenti di polizia hanno attivato un’indagine. Ciò che chiede principalmente Athwal è di rispettare la privacy della famiglia, in questo difficile momento.

Earlier today there was an incident in Ilford. Two young children have passed away & an investigation is ongoing.

My thoughts are with the family and wider community who are grieving this unspeakable tragedy. (1/2)

