Fase 2, arriva l’ok di Zaia per gli spostamenti verso seconde case e imbarcazioni: ecco quanto ammesso dal presidente del Veneto.

Pochissime ore dopo l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivano nuovi importanti aggiornamenti sulla fase 2, questa volta del Veneto. Il presidente Luca Zaia – stando a quanto riferito proprio in questi istanti dalla redazione di ‘Sky Tg 24’ – avrebbe infatti dato il via libera agli spostamenti verso le seconde case o verso le imbarcazioni, anche se ormeggiate fuori dal comune in cui si risiede. Una svolta davvero importante, dunque, in Veneto dove è stato deciso di allentare le attuali misure restrittive.

Fase 2, la decisione di Zaia in Veneto

Le nuove norme – sempre secondo Zaia – entreranno in vigore a partire dalle ore 6:00 di domani martedì 28 aprile, mentre dalle 18 di oggi sarà possibile uscire all’aria aperta per svolgere attività motorie e anche in bici. Questo, però, nel territorio del Comune di residenza e con il rispetto di alcune norme fondamentali, come il divieto di creare assembramenti, l’invito a tenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e a indossare mascherine e guanti.

