Le misure previste nella Fase 2 non soddisfano tutti. Il rinvio della riapertura di parrucchieri, bar e ristoranti scatena le proteste nelle diverse categorie.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato ieri in conferenza stampa la roadmap delle riaperture per le diverse categorie. Al 4 maggio, come ipotizzato, resteranno abbassate le serrande di parrucchieri, bar e ristoranti, con questi ultimi che potranno organizzare il servizio di asporto.

Giusto questa mattina, nel centro di Padova, due parrucchieri si sono simbolicamente incatenati davanti ai propri negozi. L’obiettivo, ribadire a gran voce come per molti, la riapertura a giugno, può signifare la cessazione definitiva dell’attività. Il solo settore dei parucchieri e gli estetisti annovera complessivamente 135mila imprese, a cui fanno capo 260mila lavoratori. La “minaccia”, si fa per dire, è quella della disobbedienza civile, in quanto un ulteriore mese con le saracinesche abbassate rappresenterebbe per molti esercenti una condanna alla chiusura.

Coronavirus, riapertura parrucchieri: “Occorre subito ripensare agenda”

A fare eco all’insoddisfazione degli esercenti, sono anche le associazioni di categoria. L’Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza ha fatto sapere attraverso una nota che “la maggioranza degli esercizi rischia di non riaprire, occorre subito ripensare l’agenda e intervenire urgentemente al sostegno economico del settore”.

Dello stesso avviso anche la presidente di Cna Firenze Estetica, Daniela Vallerano, che sottolinea come centri estetici e parrucchieri rispettavano già prima della pandemia norme estremamente rigorose. A stupire questo caso è l’essere diventati di punto in bianco una delle categorie considerate maggiormente a rischio.

Bar e ristoranti: “Riapertura per chi rispetta le regole”

Mentre il disappunto dilaga su tutto il territorio nazionale, ad unirsi alla protesta sono anche i gestori di bar e ristoranti. A prendere la parola è Coldiretti, autrice di un’indagine secondo la quale il 35% dei consumi alimentari degli italiani era rappresentato – prima dell’esplosione del Coronavirus – proprio da colazioni, pranzi, cene ed aperitivi fuori casa.

A questo si aggiunge il crollo pressoché totale del turismo, altro canale importante per i ristoratori ed in generale per tutti i locali collegati a tempo libero ed intrattenimento. Secondo le stime di Fipe Confcommercio sono complessivamente 50 mila le imprese che rischiano di chiudere i battenti con 350 mila persone che perderebbero di conseguenza il lavoro.

La richiesta al governo è dunque quella di rivedere la roadmap che attualmente postporrebbe al 1° giugno le riaperture, consentendo la ripresa delle attività a coloro in grado di applicare i protocolli di sicurezza richiesti.