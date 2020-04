Fase 2 autocertificazione: tutto quello che bisogna sapere. Quando occorre usarla e quando no in questo periodo dal 4 al 18 maggio

Nonostante la grande attesa per la conferenza stampa del premier Conte di ieri sera, molti sono rimasti delusi sull’annuncio della Fase 2. La ripartenza tanto auspicata sarà solo parziale e riguarderà principalmente le attività produttive di fabbriche e industrie. Un occhio al Pil del Paese, per non compromettere l’economia nazionale, e un freno a mano ancora tirato per i cittadini. In questo contesto si sta muovendo l’esecutivo per garantire una ripresa in sicurezza, in quella che Giuseppe Conte ha definito la fase della “convivenza con il virus”. Non scomparirà quindi la tanto odiata autocertificazione che ci accompagnerà almeno fino al 18 maggio. Cambiano però le modalità di utilizzo e soprattutto le specifiche di compilazione della stessa. Saranno consentiti gli spostamenti per l’attività fisica anche lontano da casa e all’interno dei parchi, pur se contingentati. La gestione degli stessi viene demandata direttamente ai vari sindaci delle città, liberi di organizzare l’ingresso evitando assembramenti. Proprio il tema della distanza resta centrale; non è possibile infatti correre a meno di due metri l’uno dall’altro, o camminare con almeno 100 cm di distanza. Allenamenti quindi che restano individuali.

Al momento il Ministero dell’Interno non ha ancora reso disponibile il nuovo modulo di autocertificazione da utilizzare in questa Fase 2. Compariranno comunque delle nuove specifiche nella compilazione viste le nuove attività concesse per gli spostamenti. Si potrà far visita ad un parente (i congiunti citati da Conte nella conferenza di ieri sera) anche senza un motivo specifico, indicando la voce “necessità personale“. Sempre attraverso l’autocertificazione si potrà andare a ritirare un pranzo o una cena ad un ristornate, visto che l’asporto è consentito al pari della consegna a domicilio. Questo consentirà di poter girare anche di sera con un comprovato motivo, cosa attualmente assai più complessa. Vietati invece i ritrovi di gruppo anche con parenti all’interno delle abitazioni, dove andrà rispettata sempre scrupolosamente la distanza sociale. Vietato anche con l’uso del modulo il ritrovo con amici o fidanzate. Non rientra infatti nei comprovati motivi indicati nel documento.

Andare a fare la spesa o recarsi in farmacia, restano tra le prive voci da indicare nel certificato da mostrare alle forze dell’ordine per l’eventuale controllo.

Una cosa è certa, viste l’aumento delle opzioni di mobilità sarà facile prevedere un aumento della confusione e delle sanzioni correlate.

La speranza è che dal 18 maggio non serva più dover compilare un foglio per uscire di casa.

