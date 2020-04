Col suo ultimo post su Instagram, la bellissima showgirl catanese Diletta Leotta ha fatto nuovamente impazzire i suoi fan, mostrando un vestitino cortissimo

È la regina incontrastata dei social. Anche durante la quarantena, la bellissima showgirl catanese Diletta Leotta continua ad essere molto attiva sul suo profilo Instagram, regalando scatti che mostrano la sua quotidianità a tutto tondo. Dalle stories in cui fa vedere come si allena alle sue ricette in cucina, fino ad arrivare a momenti decisamente più hot.

Nei giorni scorsi, la conduttrice di Dazn ha mostrato ai suoi followers il suo nuovo acquisto: una piscina gonfiabile. Le immagini, che mostrano Diletta divertirsi in compagna del suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina, hanno fatto immediatamente il giro del web. Pochi minuti fa, la showgirl ha voluto postare una foto ritraente un momento lavorativo a Radio 105, ricevendo subito una pioggia di like.

Diletta Leotta, a Radio 105 con un vestito cortissimo

L’ultima foto pubblicata dalla bellissima Diletta Leotta sul suo profilo Instagram sta avendo un successo incredibile. Migliaia di persone hanno già messo like al post, mostrando apprezzamento anche per un momento lavorativo della showgirl catanese.

La conduttrice di Dazn, infatti, si trova negli studi di Radio 105 per Take Away, il programma radiofonico in compagnia di Daniele Battaglia in onda ogni giorno, per tenere compagnia alle persone in questo brutto periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus.

Quello che ha fatto letteralmente impazzire i follower è il vestitino indossato dalla Leotta, che sicuramente non lascia spazio all’immaginazione e mostra le curve della bellissima catanese.

