L’Onu, Organizzazione delle Nazioni Unite, ha lanciato l’allarme in merito a dei possibili risvolti del covid che potrebbero risultare catastrofici

Michelle Bachelet, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha avvisato i paesi di dover rispettare lo stato di diritto durante la pandemia da coronavirus. Le misure eccezionali, secondo lei, andranno limitate nel tempo. Andre contro questi principi potrebbe, dice, portare a danni davvero incalcolabili.

Per la cronaca, lo stato di diritto è quella forma di stato che tutela i diritti dei cittadini e la libertà degli uomini oltre a salvaguardare il rispetto degli stessi. Lo Stato stesso, in questi casi, si sottopone a delle regole vigenti che passano attraverso l’istituzione di una Costituzione scritta. Nella storia, esso ha significato la fine dell’assolutismo.

Onu, Bachelet avverte: “Si rispetti lo stato di diritto o vi sarà una catastrofe”

La Bachelet dunque teme che l’emergenza sanitaria si tramuti in una catastrofe per quelli che sono i diritti umani. I danni in tal senso, rincara, sarebbero anche maggiori rispetto a quelli che stanno portando la pandemia. Nonostante ciò, afferma che: “Data la natura eccezionale della crisi, è chiaro che gli Stati hanno bisogno di ulteriori poteri per rispondervi”. Specifica, però, che i governi non dovrebbero utilizzare il potere per mettere a tacere l’opposizione o controllare la popolazione.

