Cos’è e come funziona il DAP che “libera” Cutolo e Zagaria. Si fa un gran discutere dopo le polemiche scoppiare ieri nella puntata di “Non è l’Arena” di Giletti

Nelle ultime ore si fa un gran parlare del DAS e della possibilità di alcuni boss di tornare liberi a causa delle loro condizioni di salute. Ma andiamo con ordine. Ieri durante la puntata di “Non è l’Arena”, il conduttore Massimo Giletti si è scagliato duramente contro la decisione di scarcerare il boss mafioso Pasquale Zagaria per motivi legati al suo stato fisico. Nella dura polemica ha tirato in ballo il DAS, ovvero il Dipartimento di amministrazione penitenziaria, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Giletti ha esordito mostrando le carte del Tribunale di Sorveglianza di Sassari: “Ho in mano l’ordinanza del dottor De Vito e la dottoressa Soro. Il 25 marzo Pasquale Zagaria manda un certificato medico, chiedendo la scarcerazione per gravi motivi fisici. Il 31 marzo il Tribunale di Sorveglianza chiede la verifica al presidio sanitario, che conferma la versione. A quel punto i magistrati allertano il Dap il 9 aprile, chiedendo in quale struttura trasferire il detenuto. Ma sorprendentemente il Dap non risponde. Mi risulta sia stato scelto l’ospedale di Cagliari, non adatto a un boss. Stranamente non si è pensato nè alle strutture di Roma né a quelle di Viterbo, di certo più idonee“.

La polemica di Giletti sul Dap durante l’ultima puntata di “Non è l’Arena”

Per motivi di salute e per evitare il rischio di contagio dal coronavirus, Pasquale Zagaria è stato mandato a casa. Poichè il Dap non ha risposto nei tempi previsti, non si è potuto approntare il trasferimento in altre carceri più attrezzate di quelle sarde.

Giletti fuori di sè ha proseguito la sua invettiva in diretta: “Il 23 aprile Soro e De vito prendono atto del silenzio del Dap e stabiliscono che Zagaria può andare a casa. Il 24 aprile, la beffa: il Dap indica il carcere di Viterbo, ma è troppo tardi. Io da cittadino italiano che ha perso amici nella lotta contro la criminalità organizzata sono inorridito. Ho negli occhi un carabiniere che è morto caduto da una scogliera per mettere una microspia. Mi vergogno da italiano e da uomo, è un fatto inammissibile e intollerabile“, ha concluso il conduttore di “Non è l’Arena”.

