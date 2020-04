E’ corsa ai tamponi per il Coronavirus, aumentano i test in Piemonte. Così la regione piemontese ha superato la Lombardia per numero di contagi.

Aumentano i casi di contagio in Piemonte tanto da superare i numeri della Lombardia, con un graduale aumento anche dei decessi. La situazione così si ribalta, con la regione piemontese che raggiunge il primo posto per contagi rispetto al numero di abitanti. Secondo le stime sono ben 355,9 casi ogni 100 mila abitanti, un dato che raddoppia la media italiana fissa al 175,4. A seguire troviamo la Lombardia, l’Emilia Romagna, la Liguria ed il Veneto.

Secondo la Regione però non c’è nulla da preoccuparsi. infatti il numero dei contagi è salito drasticamente con l’aumeto dei tamponi in tutta la regione Piemonte. Nella giornata di ieri sono stati 56 i decessi, mentre il totale delle vittime è salito a 2.859. I contagiati invece hanno raggiunto quasi quota 25mila (24.910). Fortunatamente però scendono a 217 i malati in terapia intensiva (-20).

Coronavirus Piemonte, la nuova procedura: aumentano i tamponi

Ma la regione Piemonte ha bene in mente la linea da seguire. Infatti aumeteranno nei prossimi giorni i tamponi, e pian piano saranno estesi a tutta la regione, anche nelle case degli anziani. Arrivano decisioni anche a sorpresa come l’abolizione del “modulo Dispatch”, utilizzato per l’autorizzazione dei tamponi richiesti dalle Asr. In sintesi, prima per procedere ad un tampone serviva l’autorizzazione, ma con tale provvedimento non sarà più necessaria.

Inoltre arriva una svolta anche per i test sierologici. Infatti la gara indetta da Scr è stata vinta da Diasorin, Abbott e Medical System. Così gli operatori di delle aziende sanitarie saranno sottoposti al test IgG per verificare la risposta immunitaria contro il virus. Il piano è previsto per il 4 maggio e terminerà il 10 dello stesso mese.

Inoltre nella giornata di ieri si è conclusa l’asta di beneficenza per l’ospedale “Le Molinette“. All’asta un disegno del maestro giapponese Leiji Matsumoto ricoverato all’ospedale piemontese dopo un grave malore. Il disegno del Maestro è stato venduto a 7 mila euro dopo ben 225 offerte.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24