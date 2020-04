Coronavirus, protesta animata quest’oggi da parte di due parrucchieri al centro di Milano. Simbolicamente incatenati, i due hanno manifestato contro la chiusura: “Abbiamo 20 mila euro di spese fisse e il Governo ci dà 600 euro”.

Simbolicamente incatenati all’esterno della propria attività. E’ quanto hanno deciso di fare stamattina a Milano due parrucchieri, proprietari di un salone a Corso Milano, per protestare contro l’ultimissimo decreto annunciato ieri dal Premier Giuseppe Conte.

“Abbiamo 20 mila euro di spese fisse mensili e il governo propone appena 600 euro”, hanno denunciano esasperati i due co-proprietari del salone ‘La dolce vita’. I due uomini, malgrado i diversi inviti, non hanno voluto abbandonare il luogo e la protesta. Anzi: si sono rivelati un furente fiume in piena di fronte alla stampa presente.

“E in tutto questo – aggiungono i due proprietari – abbiamo anche quattro dipendenti in cassa integrazione”. Una situazione ritenuta assurda non solo perché nel frattempo gran parte dell’Italia riparte, ma anche per le norma sanitarie regolarmente adottate della categoria.

“Noi parrucchieri – evidenziano i proprietari – lavoriamo da sempre a seconda delle norme igieniche e adesso siamo muniti di tutto il materiale necessario per riprendere. Visiere, guanti, gel igienizzante…”. Da lì poi scatta una riflessione che in realtà hanno fatto in tanti: “Conte vuole fari credere che un locale di cento metri quadri, con due soli lavoratori e appena due clienti, sarebbe meno sicuro di un autobus con 20 persone?”.

Alla protesta, ben presto, si è aggiunto anche una terza figura: Massimiliano Pellizzari, presidente dell’Associazione commercianti del centro di Padova. “Chiudere un negozio per tre mesi significa essere portati alla disperazione. In quella commissione di esperti – aggiunge – ci vorrebbe un virologo in meno e un imprenditore in più”, ha tuonato il rappresentante.

“Siamo solo all’inizio di una serie di proteste che potrebbero poi sfociare in veri e propri tumulti”, ha rilanciato la sorella Vanda Pellizzari giunta in soccorso poco dopo. La riapertura dei parrucchieri, barbieri ed estetisti – ricordiamolo – è verosimilmente programmata per il prossimo 1 giugno. Ma non è ancora ufficiale e potrebbe anche non esserlo: si pronuncerà in merito, neo prossimi giorni, il comitato tecnico-scientifico.

