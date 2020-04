Coronavirus, nessuna frenata in estate: lo assicura un esperto cinese. Malgrado il caldo, il Covid-19 non rallenterà nella sua corsa. Ecco la spiegazione scientifica.

Il coronavirus non rallenterà col caldo e con l’estate. La speranza dell’intero mondo, purtroppo, sembrerebbe non trovare sufficienti riscontri. A riferirlo è Wang Guiqiang, esperto del First Hospital della Peking University, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa.

Coronavirus, nessun rallentamento in estate

Il calore in realtà sarà anche un nemico effettivo del Covid-19, ma questo dovrebbe essere altissimo per riuscire sconfiggerlo del tutto. Precisamente – spiega l’esperto – servirebbe un’esposizione di un minimo 56 gradi centigradi per almeno un 30 minuti. Ecco perché è da considerare impossibile un debellamento della pandemia già nei prossimi mesi.

E’ infatti inimmaginabile una tale temperatura. Se non ci si avvicinerà a fatica in Europa lì dove si avvicina l’estate, figuriamoci in alcune nazioni dove è invece in arrivo l’autunno. Così secondo il professor Wang, a oggi non ci sono reali indicazioni su quanto potremo tirare effettivamente un sospiro di sollievo.

Anzi: gli esperti non escludono la possibilità di una prolungata permanenza con questa nuova infezione nel mondo. E’ inoltre possibile – avvisano i medici asiatici – la nascita di nuovi focolai d’infezione da settembre in poi dati gli sviluppi sulla libertà di movimento. Soprattutto nei luoghi di assembramento dove non sarà garantita una corretta circolazione dell’aria. C’è un’unica parola chiave per esultare davvero: vaccino. La corsa è iniziata da tempo, ma il traguardo ancora non si intravede.

