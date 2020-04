Continua l’epidemia di Coronavirus nel mondo. In Usa calano i decessi nelle ultime 24 ore, mentre in cina non si registrano morti da 12 giorni.

Oramai l’epidemia di Coronavirus è diventata routine per il mondo intero, con la popolazione globale che sta imparando a convivere con il virus. La situazione resta d’emergenza nel mondo intero, con continui casi di contagio in tutte le nazioni. Attenzione però, perchè iniziano ad arrivare numeri confortanti anche nelle zone più colpite. In Italia il trend resta positivo, mentre negli Stati Uniti a sorpresa tornano a scendere il numero delle vittime da Covid-19.

Infatti negli Usa nelle ultime 24 ore ci sono state solamente 1.330 vittime da Covid-19, nonostante le polemiche sollevate per il sovraffollamento delle spiagge a Los Angeles. Un dato più che confortante se solamente si pensa che nella giornata di ieri sono state ben 2.494.

Secondo i dati riportati dagli esperti, la pandemia ha ucciso nel mondo almeno 204.696 persone dal messe di dicembre. Dei numeri impressionanti, con gli Stati Uniti che sono il paese più colpito con più di un quarto delle vittime. Infatti solamente negli Usa i decessi sono ben 54.841, con quasi 1 milione di contagi.

Notizie confortanti però arrivano anche dalla Cina, con 0 decessi negli ultimi 12 giorni. Inoltre Pechino ha annunciato l’eliminazione di alcuni comportamenti incivili per migliorare l’igiene nei luoghi pubblici. Il governo cinese, inoltre ha sequestrato la bellezza di 89 milioni di mascherine non conformi alle norme sanitarie.

Coronavirus Mondo: in Spagna i bambini possono uscire per un’ora al giorno; Francia, sequestrate 140mila mascherine

Intanto la situazione d’emergenza rimane stabile in tutto il mondo. In Gran Bretagna, il primo ministro Boris Johnson è tornato a casa dopo più di due settimane di isolamento.

Mentre invece in Spagna i bambini, lasciati a casa da metà marzo, adesso potranno uscire per le strade per un’ora al giorno.

In Francia il governo ordina il maxi-sequestro di ben 140mila mascherine non conformi alle regole sanitarie.

Riapertura di tutti i negozi in Israele, fatta eccezione per i centri commerciali. Mentre invece il Sudafrica è pronto a chiedere assistenza finanziaria fino a 3,9 miliardi di euro dall’FMI e dalla Banca mondiale, per far fronte alla situazione d’emergenza causata dalla pandemia.

Da questo lunedì anche in Nigeria, Messico e Burkina Faso sarà obbligatorio l’uso della mascherina per gli spostamenti in pubblico. L’Australia invece lancia l’app CovidSafe per tracciare i contatti con le persone positive. In Germania il governo decide di supportare le applicazioni lanciate da Google ed Apple. Cresce la preoccupazione per il rispetto delle norme sulla privacy.

L.P.

Per altre notizie sulla Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24