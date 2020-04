Coronavirus, Mattarella ha parlato con un breve video sui canali ufficiali dello Stato per parlare della scuola e delle problematiche inerenti.

Con il coronavirus, una delle aree più colpite a causa dell’infezione è senza dubbio il sistema scolastico. La necessità di tenere i bambini al sicuro ed evitare nuovi focolai ha spinto lo Stato a porre fine alle normali giornate scolastiche di ogni livello. Dall’asilo alle università, nessuno è più libero di recarsi in aula per imparare. Fortunatamente, e con una certa velocità, i professori e gli studenti hanno adottato delle modalità di videolezioni online per continuare lo scambio di informazioni e di nozioni che è fondamentale per forgiare i cittadini del domani. Problemi tecnici, lentezza nella comunicazione ed un senso di stranezza però stanno spingendo sempre più studenti a chiedere di fare qualcosa per le scuole.

Coronavirus, Mattarella: “Scuole aperte quando sarà sicuro” – VIDEO

Per parlare della scuola e della situazione strana che ci troviamo a vivere è intervenuto in diretta streaming il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il politico ha sostenuto con fermezza che “Le scuole di tutto il Paese sono state chiuse e lo rimarranno fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato“. Non è assolutamente il momento di farsi prendere da sentimentalismi e rischiare di peggiorare la situazione in maniera irreparabile. “Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi ma anche per i vostri insegnanti, per tutti coloro che giorno per giorno partecipano alla vita delle nostre città”, ha detto sul coronavirus Mattarella.

