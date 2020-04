Coronavirus, è praticamente ufficiale: arriva la decisione di Cristiano Ronaldo dopo l’annuncio del Governo italiano. Lo riferiscono i media lusitani. Succederà già nei prossimi giorni.

Isolamento estero finito: Cristiano Ronaldo sta per rientrare in Italia. Come infatti riferisce il quotidiano portoghese Record, il fenomeno lusitano, dopo una lunga permanenza in patria, sta preparando le valigie per far ritorno in Italia già a strettissimo giro.

Coronavirus, Cristiano Ronaldo torna in Italia

Ancora non c’è una data precisa per il rientro, ma la certezza è che questo avverrà nei prossimi giorni. Ne passerà ancora qualcuno a Madeira dove è stato finora in compagnia della famiglia, ma il ritorno a Torino è garantito e presumibilmente avverrà tra giovedì e venerdì.

C’è infatti da considerare anche la quarantena obbligatoria al suo ritorno. Un isolamento di 14 giorni previsti dalla legge per tutti coloro che rientreranno dall’estero, indipendentemente dal Pese in cui ci si è soggiornati. E considerando la ripresa degli allenamenti a partire dal 18 maggio, CR7 avrebbe giusto pochi giorni disponibili prima di rituffarsi in campo.

Tuttavia ancora non vi sono certezze sull’effettiva ripresa della Serie A. Decisiva in tal senso sarà la riunione in programma il prossimo 8 maggio, ma pende un grosso punto interrogativo. Si valuta la possibilità di ripartire tra il 6 e il 13 giugno, così da terminare i campionati entro il 2 agosto e dedicarsi alle varie coppe nel mese restante.

