Belen in mini abito e con una super scollatura: primo piano da infarto nel nuovo post pubblicato proprio in queste ore dalla bellissima showgirl argentina

Belén Rodríguez torna a deliziare i suoi tantissimi follower con una foto davvero intrigante. La bellissima modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina, che negli scorsi giorni aveva lasciato tutti a bocca aperta con un video in cui si sistema gli slip, questa volta si mostra per pochissimi secondi alle prese con un nuovo mini abito ed una super scollatura. Una foto pubblicata da pochissimo che ha collezionato già migliaia di “like”. Senza considerare i commenti dei follower che hanno letteralmente invaso la sua pagina con tantissimi complimenti all’indirizzo di Belen.

Belen in mini abito e super scollatura, la foto spopola sul web

Nella foto in questione, si vede la modella di Buenos Aires in mini abito, in primo piano che accende la fantasia dei suoi fan e che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Belen, per l’ennesima volta, conferma di possedere un corpo perfetto e di essere in formissima in questo periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. La conduttrice di ‘Tú sí que vales’ vanta poco meno di 10 milioni di follower su Instagram e questo dato conferma il suo incredibile successo nel nostro paese e nel resto del mondo.

