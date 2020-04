In arrivo su Whatsapp vi sono diverse nuove funzioni segrete utilizzabili attraverso l’installazione di app di terze parti

In questi settimane di quarantena molte persone si sono riversate ad utilizzare con molta più frequenza i social ed app di messaggistica. Il principale allarme mondiale arrivato da più parti è quello di un possibile crash della rete internet che, però, fino ad ora si è riusciti a tenere sotto controllo con piccole limitazioni. Molti hanno sperimentato nuove funzioni mai esplorate prima e Whatsapp, che è una delle app più utilizzate, la quale già ne offre molte.

Whatsapp, come ottenere alcune funzioni tramite terze parti

Tra i maggiori lamenti degli utenti di Whatsapp c’è quello inerente alla mancata giusta privacy, nonostante tecnologie come la crittografia end-to-end delle chat. A tal proposito c’è l’offerta perfetta proveniente da Unseen. Quest’applicazione di terze parti offre la possibilità di intercettare tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp, leggendoli fuori dall’app di messaggistica verde. Il processo in questione permetterà all’utente di non risultare online agli altri, né che si veda l’ultimo accesso.

Non è finita qui, vi sono anche le funzioni Whats Tracker e WAMR. La prima permette di tenere sotto controllo uno o più utenti su Whatsapp. Sarà dunque possibile capire a che ora entrano o escono dalla chat ricevendo una notifica istantanea. La seconda invece dà la possibilità di recuperare tutti i messaggi che sono stati cancellati nella chat tra voi e un’altra persona.

