Telegram festeggia i 400 milioni di utenti mensili, tanti sticker e quiz 2.0 sulla piattagorma di messaggistica istantanea

400.000.000 di utenti mensili quelli raggiunti da Telegram. In 20 Paesi del mondo è l’applicazione più scaricata del mondo, ma non c’è da stupirsi: è l’unica piattaforma di messaggistica istantanea a possedere un sacco di funzioni utili.

Ad agevolare questa crescita di Telegram, anche gli svariati WhatsApp down verificatisi in questi mesi, di totale quarantena, in cui la gente non fa altro che scambiarsi messaggi. Recentemente sono state aggiunte la possibilità di creare quiz interattivi e sondaggi. Con oltre 20.000 stickers completamente gratuiti, Telegram fa impazzire grandi e piccini.

Ad aggiungersi a tutte le curiosità sopraelencate, Telegram ha messo a disposizione 400.000 euro da distribuire tra gli ideatori di quiz didattici. Con tanti ragazzi lontani dai banchi di scuola, l’intenzione è quella di utilizzare un social in maniera intelligente e divertente allo stesso tempo.

Telegram, controversie sull’applicazione

Ormai il settore giornalistico è in crisi, soprattutto quello cartaceo. Sempre più persone, infatti, decidono di non comprare i giornali dal giornalaio. Ed ora che c’è il coronavirus, quasi nessuno sta uscendo di casa per andare ad acquistare i giornali stampati. Sempre di più si preferisce l’informazione online, che è gratuita e senza dubbio più veloce, non richiedendo di recarsi di persona dal giornalaio. Interattiva, divertente ed a portata di mano, e di smartphone.

C’è chi, poi, fa di peggio. Ovvero usa i metodi più moderni e tecnologici per consultare i giornali cartacei, ma senza abbonamenti. Bypassando la sicurezza informatica delle testate cartacee che offrono abbonamenti online, alcuni decidono di condividere i PDF dei giornali cartacei online. La situazione è molto complessa e, secondo gli editori, sta costando una quantità di denaro assurda ad un settore che è già pesantemente in crisi.