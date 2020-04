Serie A ancora in bilico, il ministro Spadafora ha confermato che al momento non c’è nessuna certezza sulla ripresa. E le società tremano

Serie A ancora in bilico, nonostante le deisioni del governo e del nuovo Dpcm presnetato questa sera dal Premier Conte. Allenamenti individuali in tutto lo sport a partire dal 4 maggio, quelli di gruppo dal 18 maggio. Quindi i tempi per concludere i campionati entro il 2 agosto ci sarebbero. Ma la politica frena e spegne gli entusiasmi.

Lo ha conmfermato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ospite a ‘Che tempo che fa’ su Rai 2. “Parliamo solo di sport inddividuali dal 4, non di allenamenti collettivi. La ripresa deve essere graduale e quindi richiede protocolli rigidi”. E proprio qui sta il problema perché secondo il ministro, quello presentato dalal Federcalcio qualche giorno fa non va bene. Il comitato tecnico-scientifico ha valutato che non sia sufficiente e per questo ha richiesto approfondimenti.

Quindi il 18 maggio gli allenamenti riapriranno o meno? “Dovevamo dare un segnale, ma non c’è nulla di scontato. Al 18 maggio dobbiamo arrivare in condizioni di sicurezza. C’è un tentativo maldestro del mondo del calcio di mutuare questo ‘vedremo’ del governo in una incapacità di decidere. Credo che il calcio sia tra i più restii a fermarsi”. Certo, se fosse il governo a dfare lo stop, sollevando la FIgc e alcuni presidenti, allora il discorso sarebbe diverso.

Serie A, anche il Premier Conte frena ma il piano è ripartire per il 12 giugno



Serie A, ma non solo. Tutto il calcio aspetta una risposta che ora il governo non è ancora in grado di dare. Lo ha confermato anche il Premier Conte: “Come appassionato di calcio all’inizio mi sembrava strano che il campionato venisse sospeso. Si valuterà se ci sono le condizioni per far terminare i campionati sospesi. Sicuramente se arriveremo a quella conclusione, lo faremo garantendo le misure di massima sicurezza”.

Intato però la Serie A lavora per la ripresa. Le date del 4 maggio per la rupresa individuiale e del 18 per quella collettiva ciroclavano già da qualche giorno. Quindi il progetto, allo stato delle cose, è quello di una ripresa del campionato tra il 10 e il 12 giugno e da lì, senza soluzione di continuità, sino alla fine di luglio giocando ogni 3 giorni.

Le società intanto hanno già cominciato a richiamare i loro giocatori che erano volati all’estero. Chi ha lasciato il Paese dovrà comunque rispettare i 14 giorni di quarantena previsti attualmente dalla legge. Poi la ripresa con le visite mediche obbligatorie per tutti, con un regime rigidissimo di controlli, e gli allenamenti. Chiaro è che si dovrà giocare a porte chiuse e con accessi regolamentati (ma sarà così probabilmente anche alla ripresa della prossima stagione). Non chiaro invecese diverse squadre del Nord Italia, a cominciare dalle torinesi, dalle lombarde e dalle venete, potranno utilizzare i loro stadi., In caso contrario, campo neutro, al Centro oppure al Sud Italia.