Il tiramisù è uno dei dolci più amati in Italia, per la categoria ricette dolci, ecco come si prepara un tiramisù da sogno

Non esiste pranzo della domenica che non termini con un buon dessert: il tiramisù lo è per antonomasia. Per la categoria ricette dolci, oggi vedremo come preparare un tiramisù da sogno

INGREDIENTI

300 g Savoiardi

500 g Mascarpone

300 g Caffè (zuccherato a piacere)

(zuccherato a piacere) 220 g Uova (circa 4 medie)

(circa 4 medie) 100 g Zucchero

q.b. Cacao Amaro

Ricette dolci, come preparare il tiramisù

Per preparare un ottimo tiramisù, cominciare separando albumi dai tuorli. Prendere quest’ultimi e sbatterli con una frusta elettrica, aggiungere al composto anche il mascarpone, poco alla volta, fino ad ottenere un miscuglio omogeneo.

CONSIGLIO: aggiungere un pizzico di sale prima di montare gli albumi, renderà il composto più spumoso

Riprendere gli albumi e montarli a neve. Successivamente unire i due composti: albumi e tuorli con mascarpone. Mescolare dal basso verso l’altro, cosicché non si smonti, fino ad ottenere un composto omogeneo.

CONSIGLIO: tra uno strato e l’altro è possibile aggiungere una spolverata di cacao amaro

Distribuire una cucchiaiata di crema sul fondo di una pirofila 30×20. Intanto inzuppare velocemente i savoiardi nel caffè – attenzione a non farli ammorbidire troppo – e disporli nella pirofila. Continuare il procedimento fin quando non sarà piena. A questo punto spalmare un altro strato di crema e ripetere il passaggio per quanti strati preferite.

Arrivare all’ultimo strato di savoiardi, distribuire la crema e completare con una spolverata di cacao amaro. Il vostro tiramisù sarà pronto per essere gustato.

CONSIGLIO: tenerlo in frigo per un paio d’ore lo renderà ancora più buono