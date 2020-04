Una ricetta perfetta per le migliori lasagne alla bolognese tradizionali

Scopriamo come preparare delle gustosissime lasagne alla bolognese tradizionali. Per farle occorrono 30 minuti circa, 3-4 ore per il ragù di carne. La ricetta ha una difficoltà media ed è stata pensata per 8 persone. La cottura finale in forno è di 20 minuti.

Ingredienti

Parmigiano grattugiato 200 grammi

Besciamella per circa 1 kg

Lasagne all’uovo 21 sfoglie

Il ragù alla bolognese

Pepe nero q.b

1 carota

1 cipolla bianca

Olio di oliva extravergine 4 cucchiai

Burro 50 grammi

1 bicchiere di vino rosso da cucina

Sale q.b.

Pancetta (tesa o arrotolata) 100 grammi

Carne bovina tritata 250 grammi

Carne di maiale tritata (coscia) 250 grammi

Brodo di carne 250 ml

Passata di pomodori 250 ml o triplo concentrato 50 grammi

1 costa di sedano

Preparazione delle lasagne alla bolognese

Per prima cosa va preparato il brodo di carne. Vanno dunque tritate cipolla, carote e sedano per farli soffriggere, insieme, in una padella con olio e burro. Aggiungete poi la pancetta e fatela rosolare fino a quando si dorerà e nel frattempo, a fiamma viva, aggiungete il vino e portate il tutto ad evaporazione. A questo punto aggiungete la passata o il concentrato di pomodoro, poi un bicchiere di brodo di carne, un pizzico di sale e pepe. Ora lasciate che il composto cuocia a pentola semi scoperta per almeno due ore mescolando ogni tanto ad aggiungendo il brodo a metà cottura. A quel punto abbassate a fiamma alta e finite di farlo cuocere.

Quando sarà pronto il ragù, fate preriscaldare il forno a 160° ed iniziate a comporre le lasagne alla bolognese. Utilizzate una teglia rettangolare con un diametro di 20 cm per 30 cm il cui fondò andrà imburrato. Stendete un poco di ragù e ricoprite il fondo con la pasta, poi ricoprite la pasta con qualche cucchiaio di besciamella e coprite nuovamente con abbondante ragù ed un poco di parmigiano. Non c’è un numero esatto di strati, ma tutto dipenderà dal terminare degli ingredienti. Come ultimo strato a guarnizione aggiungerete un composto di ragù e besciamella fatto cuocere per qualche minuto in un pentolino in precedenza. Prima di metterle in forno, aggiungete una bella spolverata di formaggio.

Andranno poi in forno statico preriscaldato a 200° per circa 25 minuti oppure in forno ventilato a 180° per 15 minuti. Noterete la giusta cottura dal colore dorato della crosta. Una volta pronte, togliete dal forno e lasciatele riposare per 10 minuti. Servitele infine su un piatto piano.

