E’ morto Claudio Risi, figlio di Dino e fratello di Marco

Aveva 71 anni Claudio Risi ed è morto oggi, in un ospedale di Roma. Figlio di Dino Risi – grande regista e sceneggiatore italiano – e fratello di Marco, ha seguito le scie del padre che ha lasciato la sua impronta nel mondo del cinema italiano. Nato a Berna, in Svizzera, nel 1948, a 24 ha cominciato ad affiancare Mario Monicelli in Vogliamo i colonnelli e Carlo Di Palma in Teresa la ladra, facendo l’aiuto regista.

Due anni dopo e per dieci anni è stato al fianco del padre, Dino, a partire da Profumo di donna fino a Dagobert. Il suo esordio in regia avviene all’età di 36 anni con Windsurf – Il vento nelle mani.

Claudio Risi, chi era il regista italiano

Era stato ricoverato in un ospedale di Roma per un infarto, qualche mese fa, poi varie complicazioni l’hanno portato via. Questo il triste epilogo per il regista Claudio Risi. Tra le serie televisive più note, con il suo zampino, c’è “I ragazzi della 3ª C” andata in onda dal 1987 al 1989. Al suo carnet, oltre quanto già nominato, anche “A caro prezzo”, “S.P.Q.R” e “Yesterday – vacanze al mare”.

Tra i film, invece, “Pugni di rabbia” e due cinepanettoni con Massimo Boldi come protagonista: “Matrimonio a Parigi” e “Matrimonio alle Bahamas”.