Cambia ancora il meteo sulla penisola con un repentino ritorno del maltempo. Da lunedì piogge e temporali torneranno a cadere sulla penisola.

Continuano a variare le condizioni meteo sulla penisola, con un repentino ritorno delle piogge. Infatti da lunedì l’alta pressione che ha segnato gli ultimi giorni svanirà, favorendo una maggiore instabilità su gran parte dell’Italia. Le precipitazioni colpiranno per prima le vette alpine, per poi scendere sulle regioni meridionali come: Campania, Basilicata e Calabria.

La graduale scalata del maltempo continuerà durante martedì 28 aprile, con piogge in difusione su Piemonte orientale, Lombardia e Veneto dove sono attesi dei veri e propri nubifragi. Il continuo peggioramento delle condizioni meteo continuerà fino al primo maggio, quando un nuovo vortice anticiclonico dovrebbe interrompere questo processo.

Durante questa domenica, invece, inizieranno a vedersi i primi cambiamenti causati dall’arrivo del nuovo ciclone. Le prime piogge toccheranno il Nord della penisola, per poi diffondersi in tutta Italia durante la settimana successiva. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante l’ultimo giorno di questa settimana.

Meteo, torna il maltempo: prime piogge al Nord

Tutto è pronto a cambiare nuovamente. Questa settimana infatti si chiuderà con nuove precipitazioni sulla penisola. Il bel tempo degli ultimi giorni sparirà improvvisamente a favore delle piogge che caratterizzeranno la prossima settimana. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata odierna, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia tornano le piogge. Infatti le prime precipitazioni colpiranno la Lombardia, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Altrove invece continuerà a splendere il sole anche sui settori alpini. Le temperature risulteranno in lieve calo, con massime che andranno dai 21 ai 24 gradi.

Invece anche sulle regioni del Centro Italia torneranno le prime piogge e colpiranno l’intera Sardegna. Sulle regioni peninusulari invece continuerà a splendere il sole con qualche nuvola sulle regioni tirreniche. Le temperature continueranno ad essere stazionarie, con massime che varieranno dai 20 ai 24 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia il sole continuerà a afarla da protagonista, nonostante qualche nuvola di troppo. Tempo instabile, invece, sulla Sicilia dove in serata potranno verificarsi i primi piovaschi. Le temperature risulteranno ancora stabili, con massime che andranno dai 19 ai 21 gradi.

L.P.

