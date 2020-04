Meloni sulla conferenza stampa del premier Conte. Parla di tanta confusione e non condivide la scelta di far riaprire solo alcune attività

Giorgia Meloni sulla conferenza stampa del premier Conte ha un’opinione chiara e l’ha espressa subito via social. Le parole del Premier sul nuovo Dpcm e sulla ripresa graduale dal 4 maggio non han no convinto la leader di Fratelli d’Italia. “Un’altra lunga e confusa conferenza stampa di Conte per dirci che, in sostanza, la fase due è quasi identica alla fase uno”, commenta.

Come tutti gli italiani, anche lei attende di leggere bene i testi. Ma la sua posizione è netta: “Conte decide evidentemente da solo della vita e della libertà di ciascuno di noi”. Delle scelte operate dal governo condivide nulla, a cominciare da quella di

riaprire le attività produttive per settori. Perché al tempo stesso è stato deiso di lasciare fermi per diverse settimane interi comparti economici. E questo per loro significa chiusura quasi certa.

“Il criterio doveva essere un altro: chi può garantire le norme anti-contagio e la sicurezza dei lavoratori deve poter riaprire. E lo stato deve sanificare a spese sue. Invece no. Si decide che qualcuno non deve avere speranza”. E la Meloni fa l’esempio di attività come bar e ristoranti. Se sono in grado di garantire la corretta distanza interpersonale, perché sono impossibilitati ad aprire, si chiede? Stesso discorso vale per i centri estetici, per i saloni di bellezza, per le palestre che devono seguire singoli allenamenti. “Perché, insomma, dobbiamo massacrare interi settori che rischiano di non riaprire mai più? Per avere la possibilità di fare un’altra conferenza stampa alle otto di sera?”, si domanda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

A stretto giro è arrivato anche il messaggio di Matteo Salvini, molto critico pure lui sui nuovi provvedimenti del governo Conte. La sua rischiesata è chiara: “Dopo 47 giorni diciamo basta, fateci uscire, fateci lavorare. Se non ci ascoltano ci faremo sentire, con i guanti e le mascherine torneremo a farci sentire, fuori dai social.

Il segretario della Lega interpreta il penserio di molte categorie di lavoratori e non solo che chiedono di tornare a vivere. Fino ad oggi tutti hanno ascoltato pazientemente e collaborato. Ma adesso gli italiani hanno bisogno di riparire le loro attività, lavorare e guadagnare, tornare alla vita normale.

“Il governo si deve fidare degli italiani Abbiamo capito che ancora questa settimana occorrono le autocertificazioni e ancora per tutta l’altra settimana, basta, non se ne può più”. Dal discorso del Premier si aspettava di più. Volevasetnire date, certezze sul futuro, avere garanzie e invece sono arrivato solo vaghi accenni. Ecco quindi la risposta della Lega: “Venerdì 1° maggio presenteremo un piano per la ricostruzione nazionale, economica, civile, culturale e morale. Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci, non solo in rete, per farci vedere e sentire. Sicuri, con le mascherine, a distanza, pacifici e determinati, noi siamo pronti”.