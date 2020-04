Anche la Regioni Lombardia si appresta a tornare alla normalità. Ma uno studio della regione avverte la presenza di oltre 40mila lavoratori con sintomi.

Anche la regione Lombardia, centro dell’epidemia da Coronavirus si appresta ad organizzare la fase 2. Nella regione lombarda cresce l’apprensione visto che i malati da Covid-19 sono ancora 71.256, mentre i decessi hanno superato le 13mila unità. Numeri impressionanti soecie se vengono rapportati ai dati nazionali. Infatti secondo le statistiche la regione lombarda conta circa il 35% degli infetti nazionali ed il 50% dei decessi totali in Italia.

Questo è quanto riportato dai bollettini ufficiali, un dato che fa crescere l’apprensione, specialmente per il presto ritorno al lavoro. Infatti il rischio più grande è un nuovo focolaio che imporrebbe un ennessimo lockdown, dopo quasi tre mesi di pausa forzata. AllertaLom, infatti, continua a monitorare i casi calcolando circa 100mila contagi.

Lombardia, sono circa 45mila le persone a lavoro con sintomi del Covid-19

I dati raccolti da AllertaLom segnalano oltre 40 mila lombardi con sintomi da Coronavirus che ogni giorno escono di casa per recarsi sui propri luoghi di lavoro. Secondo sempre la regione, quasi 20mila cittadini segnalano sull’app di avere ben due dei sintomi del Coronavirus, mentre invece 7.500 persone ha almeno tre sintomi. Sempre secondo l’applicazione regionale, sono oltre 18mila coloro che hanno i sintomi ed hanno contatti continui con la famiglia.

Ovviamente, come ricorda la regione, questi sono dati prettamente statistici ma che segnalano un grosso pericolo, ossia la presenza di 45mila contagiati sempre in movimento. Questi lavoratori si sposterebbero soprattutto sull’asse Milano-Bergamo-Brescia-Monza. Il dato da non sottovalutare è proprio che su questo asse troviamo il maggior numero di contagiati.

Ad oggi in tutta la Lombardia si contano oltre 72 mila malati di Coronavirus. Questo numero però sembrerebbe estremamente basso rispetto ai contagi reali. Infatti solamente a Milano potrebbero esserci ben 140mila contagiati, mentre invece i dati ufficiali della regione segnano solamente 7.500 milanesi contagiati. Numeri impressionanti specialmente se confrontato ai dati ufficiali della regione.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !