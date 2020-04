Spuntano nuove speculazioni sulla sparizione di Kim Jong-un. Secondo alcune fonti, un suo treno è parcheggiato vicino a un resort. È in quarantena?

Da ormai due settimane, il leader e dittatore della Corea del Nord Kim Kong-un è letteralmente scomparso dalle scene pubbliche. Su di lui, nel corso di questi giorni, sono uscite svariate speculazioni e notizie che parlano di salute instabile. Una fonte nordcoreana ha dichiarato giorni fa al Daily NK, sito della Corea del Sud, che Kim è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La Cnn, inoltre, ha spiegato come l’intelligence Usa stia monitorando le condizioni del leader, che sarebbero gravissime.

Nella serata di ieri, poi, il media statunitense TMZ ha addirittura annunciato il decesso del leader della Corea del Nord. Notizia che il sito stesso ha poi tenuto a specificare non essere ancora verificata del tutto. Alle tante speculazioni, se n’è aggiunta una nuova. Il sito 38North, ha mostrato alcune immagini satellitari in cui è possibile vedere un suo treno parcheggiato poco fuori il resort di Wonsan. Secondo diverse fonti, Kim Jong-un sarebbe in quarantena per paura del Coronavirus.

Kim Jong-un, spunta l’ipotesi quarantena

Alle già tante speculazioni che danno in fin di vita o addirittura per morto Kim Jong-un, se ne aggiungono di nuove. Ogni giorno che passa, l’assenza dalle scene pubbliche del dittatore nordcoreano fa discutere sempre di più. Il sito 38North ha mostrato immagini satellitari con il treno di Kim fuori un resort di Wonsan. Sembrerebbe che il mezzo sia arrivato lo scorso 15 aprile, e almeno fino al 23 ci sia rimasto.

Potrebbe essere un indizio del fatto che il leader della Corea del Nord sia in quarantena nel resort dal giorno della sua scomparsa dalle scene pubbliche. A rilanciare l’ipotesi il quotidiano sudcoreano Dong-a Ilbo, secondo cui Kim sarebbe stato avvistato mentre passeggiava tra il 15 e il 20 aprile. Il dittatore si sarebbe spostato nel resort per paura di contrarre il Coronavirus, poco dopo aver ricevuto la notizia che alcuni alti ufficiali erano risultati positivi.

