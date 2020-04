Fase 2, messe ancora vietate: la Cei insorge criticando le nuove limitazioni alla libertà di culto in Italia imposta dal Dpcm annunciato dal premier

Fase 2, messe ancora vietate in Italia nonostante una certa ripaertura generale di molte attività annunciata dal premier Conte. Decisioni che non piacciono ai vescovi che hano fatto sentire la loro voce con una nota ufficiale della Cei. Già il titolo, ‘Il disaccordo dei vescovi’, esprime chiaramente la posisione

“I Vescovi italiani non possono accettare – si legge – di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale”.

Il premier, solo qualche minuto prima aveva annunciato alcune novità importanmti sulle cerimonie religiose, Apertura ai funerali, con al massimo però 15 persone, ma chiusura ancora delle messe aperte ai fedeli. “Comprendo che si tratta di un diritto fondamentale delle persone, la libertà di culto, comprendo la sofferenza. Ma dobbiamo continuare a interloquire con il Comitato tecnico scientifico. Confido di lavorare per un pacchetto stringente di misure da mettere a punto nella prossime settimane”.