Spegne oggi 80 candeline Giorgio Moroder, una delle personalità italiane più conosciute al Mondo. Chi è il re della disco music

Oggi è una giornata speciale per Giorgio Moroder, il padre della disco music che ha portato una rivoluzione al genere in tutto il mondo. Il produttore festeggia oggi 80 anni a Los Angeles, anche se avrebbe voluto farlo in maniera diversa. Vincitore di tre premi Oscar per la miglior colonna sonora e autore di hit senza tempo, Moroder è considerata una delle personalità italiane più di spicco nel panorama della musica mondiale.

Intervistato dal quotidiano Alto Adige, il producer ha espresso le sue sensazioni su questo compleanno diverso dal solito: “Avrei voluto festeggiare i miei 80 anni in Alto Adige, invece mi ritrovo recluso a Los Angeles” spiega Moroder: “Ovviamente continuo a lavorare, ma è dura non poter uscire. Per fortuna posso godere della compagnia di mia moglie e di mio figlio“.

Chi è Giorgio Moroder, la leggenda della disco music

Nato a Ortisei, in Val Gardena, il 26 aprile 1940, Giorgio Moroder compie oggi 80 anni. Considerato il padre assoluto della disco music, nel corso della sua lunga carriera ha prodotto hit senza tempo e colonne sonore impresse nella memoria di tutti. Vincitore di tre premi Oscar per le musiche di “Fuga di mezzanotte”, “Flashdance… What a Feeling” e “You Take My Breath Away”, Moroder vanta collaborazioni di ogni tipo.

Dai Daft Punk a Donna Summer, passando per David Bowie, Freddie Mercury e Britney Spears. Sono solo alcuni dei tantissimi nomi con cui Moroder ha avuto il piacere di lavorare nel corso della sua incredibile carriera. Oltre a hit dance, il produttore ha composto la musica per le Olimpiadi del 1984, 1988 e 2008. Sua anche “Notti Magiche”, cantata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini in occasione dei Mondiali di calcio del 1990 in Italia.

