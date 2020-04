Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, parlerà in conferenza stampa stasera alle ore 20:20

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, alle 20:20 parlerà in conferenza stampa in diretta dal proprio profilo ufficiale Facebook. L’argomento del discorso, come tutti si aspettano, sarà quello legato alla Fase 2 e le decisioni prese dal governo al riguardo. Dunque, chiarimenti sulla ripresa delle attività produttive, modalità di spostamento delle persone e misure di sicurezza da tenere fino a nuovo ordine.

“C’è la possibilità di una risalita della curva che vada fuori controllo creando danni irreversibili al paese. Se amate l’Italia mantenete le distanze e rispettate le regole. Dovremmo noi, invece, essere pronti laddove l’andamento della curva dovesse diventare critico”.

“Il governo farà la sua parte, sarà l’occasione per cambiare radicalmente tutte quelle cose che non vanno nel paese. Sarà un’estate di riforme”.

Fase 2, Conte: “Prezzo fisso sulle mascherine”

“Conviveremo con il virus e dovremo adottare tutte le precauzioni. Non vogliamo speculazioni di mercato sulle mascherine e il commissario Arcuri è già al lavoro per questo. Vogliamo eliminare l’iva su questi dispositivi ed il loro prezzo sarà di 0,50 euro per quelle chirurgiche”.

“Abbiamo fatto un gran passo avanti ed ora dobbiamo arrivare al traguardo. Il recovery fund è uno strumento che rimpolperemo con nuovi fondi per aiutare l’economia”.

Fase 2, ecco le nuove misure in vigore

“Con le nuove misure, in vigore dal 4 maggio fino al 18, avremo una conferma sul distanziamento. Gli spostamenti rimarranno gli stessi all’interno delle regioni, ma saranno ampliati con le visite ai congiunti nel rispetto delle regole. Introduciamo una regola più stringente per coloro che presentano sintomi riconducibili al virus. Resteranno i divieti di assembramento”.

“Consentiamo accesso a ville e parchi pubblici nel rispetto delle regole, ma i sindaci delle regioni potranno adottare misure più stringenti e quindi tenerli chiusi se lo riterranno opportuno. Per le attività sportive più dinamiche, ci sarà una distanza di almeno 2 metri”.

“Saranno consentiti dal 4 maggio gli allenamenti degli atleti professionisti riconosciuti dal CONI. Questo per gli sport individuali. Il tutto ovviamente nel rispetto delle regole”.

“Cerimonie funebri consentite con partecipazioni di soli congiunti. Un massimo quindi di 15 persone con funzioni, possibilmente, all’aperto”.

“Riguardo le attività produttive dal 4 maggio apre la manifattura, le costruzioni e le manifatture collegate a questi due fattori. Andranno rispettati, però, i protocolli di sicurezza”.

“Vi sarà la possibilità di consegne a domicilio e ritiro per asporto. Il protocollo di sicurezza verrà fornito ad aziende già nei prossimi giorni per adeguarsi.

“A vigilare saranno le regioni che informeranno giornalmente il governo sulla situazione epidemiologica e la sicurezza sul lavoro”.

“Il 18 maggio abbiamo in programma una riapertura del commercio al dettaglio in generale. Apriremo musei, mostre e biblioteche. Via anche agli allenamenti degli sport a squadre“.

“Il 1° giugno vi sarà l’apertura di bar e ristorazione, di parrucchieri, estetisti e massaggi“.

