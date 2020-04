L’ex Juventus Kean multato pesantemente dal suo attuale club per non aver rispettato le norme del governo in tema di coronavirus.

In Inghilterra il governo ha preso molto sul serio la situazione legata al COVID-19. In UK la situazione non è di certo delle migliori e per questo chi non rispetta le norme governative in questo momento andrà incontro a pesantissime sanzioni. Ogni giorno vengono registrate tantissime vittime a causa di questa malattia nata a Wuhan, in Cina, e per questo le sanzioni e le norme sono parecchio rigide. Ma non tutti sembrano essersene accorte. Ad esempio il centravanti dell’Everton Football Club, squadra di Liverpool, Moise Kean, pare aver sottovalutato e non poco la situazione. Proprio l’ex attaccante della Juventus, infatti, ha avuto dei comportamenti non proprio consoni in tempo di pandemia e la società lo ha punito pesantemente.

L’ex Juventus Kean multato dall’Everton: “Siamo inorriditi!”

Moise Kean è stato beccato dal Daily Star mentre teneva in casa una festa con tanti invitati. I ragazzi, tutti giovanissimi come lui, cantavano e ballavano, in barba alle norme che in queste ore sono fondamentali da rispettare. Il club si è detto “Sconvolto dalla notizia della violazione delle linee guida del Governo da parte di un suo tesserato. Siamo delusi, tali azioni sono inaccettabili”. Al giocatore è stata inflitta una multa da circa 160mila sterline. “I medici stanno facendo un lavoro straordinario e il modo migliore per mostrargli rispetto è fare il possibile per proteggerli”, si legge.

