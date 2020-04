In arrivo le nuove misure del decreto Aprile: pronto un pacchetto da 25 miliardi di euro per sostenere i lavoratori e aiutare i più poveri

Il Governo è continuamente a lavoro in vista delle nuove misure in arrivo col decreto Aprile. Entro fine mese, verrà varato un pacchetto di 25 miliardi di euro al fine di sostenere dipendenti, autonomi, saltuari, disoccupati e i più poveri. Questi ultimi riceveranno sostegno economico da parte del Governo grazie al reddito d’emergenza contro la povertà.

Per quanto riguarda la cassa integrazione, nel nuovo decreto si parla di un rifinanziamento pari a 13 miliardi di euro. Un rafforzamento necessario, considerando l’enorme numero di richieste ricevute dall’Inps ad aprile. Previsti, inoltre, ulteriori 7 miliardi per la cassa integrazione riservata agli autonomi, che vedrà i 600 euro dell’ultimo mese salire a 800. Per i più poveri ci sarà il reddito di emergenza, con un miliardo stanziato per i prossimi due mesi. Sono previsti 500 euro mensili per le famiglie maggiormente colpite dall’emergenza.

Decreto Aprile: dal fondo perduto all’Iva sulla mascherine

Il nuovo decreto Aprile prevede l’erogazione del fondo perduto. Chiamato “sostegno alle attività produttive”, consisterà in circa 10 miliardi di euro, di cui una buona parte riservata ai costi fissi delle aziende. Ancora da decidere il modo di erogazione. O tramite sconti sui contributi Inps, o cancellando la restituzione parziale o totale dovuta all’erogazione del prestito-liquidità dalle banche. Previsti inoltre, sempre sul fronte imprese, garanzie da 34 miliardi per le operazioni con Sace e Mediocredito e da 50 miliardi per ricapitalizzare imprese con più di 250 dipendenti.

Infine, il decreto Aprile prevederà anche uno sforzo economico importante per ridurre dal 22% allo 0 l’Iva relativa ai dispositivi di protezione come guanti e mascherine. Si parla di 274 milioni di euro stanziati per permettere ciò in vista della “fase 2”. Il decreto garantirà inoltre 200 milioni per promettere un credito d’imposta rivolto alle aziende che dovranno risanificare i locali.

