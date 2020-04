Si avvicina la Fase 2 e i l’associazione dei sindaci italiani scrivono a Giuseppe Conte: ecco le richieste anti-Covid dei Comuni al governo

Trascorsa anche la ricorrenza del 25 aprile, l’Italia continua il lockdown in attesa che arrivi presto il 4 maggio. Questa è la data in cui il governo allenterà la misure restrittive e in cui comincerà la cosiddetta “fase 2“, quella della graduale riapertura del Paese e della ripartenza delle attività. L’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con indicate le richieste per affrontare il dopo Covid-19. Oltre all’Anci, alle 15 di oggi il premier parlerà anche con le delegazioni delle Regioni e delle Province.

Covid-19, al via la fase 2: i sindaci dei Comuni italiani scrivono al premier Conte

“Noi sindaci fin dall’inizio abbiamo garantito la massima collaborazione al governo – viene scritto nella lettera dell’Anci – ma ora rivendichiamo alcune misure ritenute indispensabili per la fase 2. Deve essere una ripartenza vera, che non lasci dietro nessuno“. Come prima cosa, i sindaci delle città capoluogo chiedono che prima del 4 maggio vengano elencate le attività che riapriranno, per adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza. Via alla pianificazione del sistema di mobilità e trasporti, la regolazione degli orari degli uffici ed esercizi, dell’utilizzato degli spazi pubblici come parchi e giardini.

Un’altra richiesta importante dell’Anci al governo è quella di fornire precise e inequivocabili indicazioni riguardo l’uso delle mascherine, oltre all’intervento dello Stato per assicurarne la disponibilità e calmierarne i prezzi. Per quanto riguarda le scuole, i Comuni chiedono di poter partecipare attivamente alla definizione delle misure e delle regole per la riapertura in sicurezza. Un impegno a garantire risorse necessarie per le spese e investimenti pubblici, oltre a sostenere le famiglie e i settori economici in maggiore difficoltà.

