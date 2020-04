L’attore Brad Pitt, in una simpatica imitazione del virologo Anthony Fauci, prende in giro Trump per le sue bufale sul Covid-19

C’è un clima di grande tensione negli Usa, dove il Covid-19 ha contagiato quasi un milione di persone, provocando la morte di oltre 54mila. Il presidente Donald Trump è sempre più ai ferri corti con Anthony Fauci, il virologo consulente del governo nell’emergenza Coronavirus, ed è al centro dello scontro con la comunità scientifica a causa delle sue idee bizzarre sul virus. Così l’attore Brad Pitt, nello show televisivo ‘Saturday Night‘, ha vestito i panni di Fauci, imitando il virologo e prendendo in giro Trump per le sue dichiarazioni molto discusse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Anthony Fauci: “Gli Usa non faranno la fine dell’Italia”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24