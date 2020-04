Il bollettino quotidiano del 26 aprile sul Covid-19 pubblicato dalla Protezione Civile: drastico calo dei morti, in aumento i positivi

Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 26 aprile. Il dato più indicativo è il sensibile calo dei morti, che oggi sono “solo” 260 (non accadeva dal 15 marzo). I nuovi casi sono 2.324, mentre i guariti 1.808. Per effetto di ciò il numero delle persone attualmente positive aumenta di 256 unità, per un totale di 106.103. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia in Italia sale a 197.675, mentre quello dei guariti è di 64.928. Il dato sui decessi oggi si ferma a 26.644. Cala anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (2.009) -93 rispetto a ieri, 21.372 sono quelli ricoverati in ospedale con sintomi, 161 in meno rispetto a ieri. 82.722 sono i positivi in isolamento domiciliare, 510 in più.

Covid-19, il bollettino della Protezione Civile del 26 aprile: in Lombardia meno morti ma più contagi

Come al solito è la Lombardia a far registrare il più alto numero di contagi in tutta Italia, con 920 casi in più nelle ultime 24 ore, mentre ieri l’incremento era stato di 713. Da contraltare, però, c’è l’importante riduzione del numero delle vittime, +56 rispetto a ieri. E’ il dato più basso dal 7 marzo. Migliora la situazione del Piemonte, dove oggi ci sono soltanto 394 i nuovi positivi, così come in Emilia-Romagna (241) e Veneto (80). Sopra le 100 unità, nelle altre Regioni, solo Toscana (132) e Liguria (187). I numeri più bassi si verificano in Umbria e in Calabria, rispettivamente 2 e 1.

