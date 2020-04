Coronavirus Italia, Fase-2: dal 4 maggio un primo ritorno alla normalità, ma intanto già il 27 aprile sono in programma riaperture importanti

Emergenza Coronavirus Italia, Fase-2: il 4 aprile per alcune fasce di popolazione segnerà iil ritorno alla pseudonormalità. Ma già domani, 27 aprile è in programma qualche riapertura importante, anche in regioni come la Lombardia che hanno subito il bilancio più difficile.

Il Veneto, ad esempio, già da venerdì 24 aveva aperto alla vendita di cibo ‘take away’, nei ristoranti, pizzerie e bar. I clienti potranno andare personalmente acquistare e portare a casa il cibo da asporto, rispettando file e distanziamenti. Una possibilità che hanno anche pasticcerie e gelaterie, oltre ai fiorai che vendono al dettaglio. Tutto però deve esseer fatto nel massimno rispettio delle norme igieniche, quindi con mascherine, guanti e un cliente denttro per volta. Come fanno alcuni fast food, c’è anche la possibilità del ‘car delivery’, cioè di aspettare l’ordinazione in macchina.

In Lombardia invece da mercoledì 29 aprile riapriranno i mercati all’aperto. Anche in questo caso la regola è una sola, non trattabile. Ambulanti e clienti dovranno osservare una serie di misure di prevenzione che sono fatte di guanti, mascherine, distanziamenti e rispetto delle code.

Fase-2, in Italia alcune regioni avevano già riaperto o stanno per farlo



E ancora, in Friuli Venezia Giulia il governatore Fedriga ha firmato una nuova ordinanza. A partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio prossimo agli esercizi commerciali verrà consentita la possibilità di effettuare il servizio take away. Questo però soltanto con ordinazione da remoto, quindi in anticipo. Spazio anche alle attività motorie individuali nel comune di residenza, senza nessun obbligo di rimanere entro i 500 metri dal proprio domicilio.

Dal 27 aprile sarà anche possibile effettuare, interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio e attività di sistemazione delle darsene, direttamente o con l’opera di artigiani. In Toscana invece da domani ripartono i lavori di manutenzione per le ditte tessili, a cominciare dal distretto di Prato.

Ma sono pronte a riaprire i cancelli alcune delle grandi aziende italiane. Tornerà al lavoro poco più della metà dei 7.000 lavoratori della Sevel di Atessa, in provincia di Chieti. Raoppresenta la più grande fabbrica europea di furgoni, sia FCA che Peugeot e Citroen diopo il recente accordo. FCA riaprirà anche la linea di assemblaggio della 500 elettrica nello stabilimnento torinese di Mirafiori e richiamerà altri 750 lavoratori a lavorare nella grande fabbrica di Melfi.

Sempre il 27 dovrebbe crescere il numero di dipendenti al lavoro di altre grandi imprese, come Fincantieri. Da questa settimana avevano già riaperto gli stabilimenti di Marghera, Ancona, Palermo, Monfalcone, Riva Trigoso, Castellammare di Stabia, Muggiano e Sestri Ponente. E anche Whirlpool ha riavviato la produzione facendo rientrare 1.200 dipendenti su un totale di oltre 4.000. Da mercoledì ha riaperto Comunanza poi Cassinetta, Melano e Siena, seguiti da Napoli.

