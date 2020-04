Coronavirus, Instagram sta permettendo alle persone di creare account commemorativi. Una nuova iniziativa senza precedenti.

Il COVID-19 ha causato un numero enorme di vittime tra la popolazione mondiale. La malattia natia di Wuhan, infatti, si è diffusa con una velocità enorme, di fatto prendendo grandissima parte della popolazione assolutamente impreparata. Della popolazione ma anche delle istituzioni, che stanno facendo e continueranno a fare tanta fatica a combattere l’infezione. Tantissime persone non ce l’hanno fatta ed i propri cari, spesse volte, non sono neanche riusciti ad elaborare il lutto o a celebrare i funerali del morto. Una situazione incredibile, che ha spinto la dirigenza di Instagram a prendere una decisione che certamente farà storia. Come annunciato poche ore fa, infatti, sarà possibile creare degli account commemorativi per le persone che non sono riuscite a sopravvivere al coronavirus e non sono più tra noi.

Coronavirus, Instagram permette account commemorativi per i morti

Ad annunciare questa nuova funzione di Instagram è stata il CEO della società, Liza Crenshaw. “Stiamo lavorando su questo aggiornamento da qualche tempo”, ha detto in un’intervista a BuzzFeed News. “Ma è uno di quelli su cui abbiamo cercato di velocizzare alla luce del Covid-19, per essere presenti e sostenere la nostra comunità in un momento difficile”. Da ora, su richiesta degli account vicini, l’account di un morto potrà avere la scritta sopra “In memoria di”. Presto la funzione sarà disponibile in tutto il mondo.

