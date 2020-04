L’Italia è pronta a passare alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, con un Gualtieri ottimista. Il ministro ha infatti affermato che non c’è nessun rischio.

Il 4 maggio è oramai alle porte e l’Italia si prepara ad affrontare la fase due con grandissimo ottimismo, trapelato soprattutto dalle parole dei vertici di Governo. Infatti nelle ultime ore sia il premier Conte che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, hanno cercato di affrontare l’argomento con il massimo dell’ottimismo. Gualtieri non ha paura della ripresa ed afferma che non c’è assolutamente nessun rischio riguardo alla pesante crisi economica causata dalla pandemia.

Il ministro ha infatti ricordato che siamo di fornte ad uno shock economico molto importante, ma che tutto ciò è uno sconvolgimento temporaneo visto che l’economia del paese si basa su fondamentali non intaccati dallo crisi causata dalla pandemia.

Coronavirus, il ministro Gualtieri pronto a salvaguardare il potenziale di crescita

Con una ripresa economica da affrontare, il ministro Gualtieri non si tira indietro e rilancia appellandosi allo sforzo straordinario della finanza pubblica, valutato come necessario per salvaguardare il potenziale di crescita del nostro paese.

Anche sul debito Gualtieri non ha dubbi. Infatti per il ministro la strada sarà in discesa già dal 2021, anche con l’eliminazione delle clausole di salvaguardia. Inoltre eliminando tutte le clausole ci sarà nuovamente spazio per la politica economica del paese. Gualtieri ha poi annunciato che così facendo, si supererà finalmente uno strumento rivelatosi del tutto inadeguato.

Il ministro dell’economia ha poi trovato tempo per pronunciarsi sul mes, annunciando l’unione del governo sul negoziato europeo. Infatti Gualtieri ha ribadito la necessità di un finanziamento comune di spese comuni per il paese. Da qui poi si è tornato sulla necessità dello stanziamento dei Recovery Fund. Infine il ministro dell’economia ha annunciato che il Mes è solamente uno strumento per superare la crisi ed ha la principale funzione di “rete di sicurezza“.

