Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, parlerà in conferenza stampa stasera alle ore 20:20

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, alle 20:20 parlerà in conferenza stampa in diretta dal proprio profilo ufficiale Facebook. L’argomento del discorso, come tutti si aspettano, sarà quello legato alla Fase 2 e le decisioni prese dal governo al riguardo. Dunque, chiarimenti sulla ripresa delle attività produttive, modalità di spostamento delle persone e misure di sicurezza da tenere fino a nuovo ordine.

IN AGGIORNAMENTO

