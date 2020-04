Nonostante la situazione Coronavirus negli Usa sia molto dura, in California non ci sono divieti di accesso per le spiagge. Le immagini di ieri

Da ormai quasi due mesi, non si fa altro che discutere del Coronavirus. La terribile epidemia, partita da Wuhan a fine gennaio, si è presto espansa nel resto del pianeta, causando gravissimi danni a sanità ed economia. I numeri in Europa e negli Stati Uniti continuano ad essere alti, e viene difficile pensare ad un ritorno alla vita di sempre in tempi brevi.

Ad Orange County, in California, molte persone sembrano però aver deciso di prendere la situazione meno sul serio. Il Governo della contea non ha imposto nessun divieto per l’accesso alle spiagge. Motivo per cui, alla prima giornata di sole, migliaia di persone si sono recate a Huntington beach e a Newport beach per godersi una giornata sotto il sole.

California, spiagge affollate e pochissime protezioni

Mentre in Italia si discute sul destino dei prossimi mesi, sulle misure da adottare per la “fase 2” e sugli accorgimenti per permettere alle persone di andare al mare, in California accade diversamente. Sebbene i numeri negli Usa siano molto alti e preoccupanti, Orange County è l’unica contea californiana dove non ci sono limitazioni riguardanti l’accesso alle spiagge. Per questo motivo, diverse immagini mostrano migliaia di persone al mare, felici e spensierate.

Sfruttando la bella giornata di ieri, in tantissimi hanno deciso di godersi un po’ di sole, fare una nuotata o portare a passeggio il cane. Nessuno, o quasi, con la mascherina. Ombrelloni aperti e vicinissimi l’un l’altro. Immagini che fanno pensare ad una situazione normale, ben lontana dall’emergenza Coronavirus che sta attraversando l’intero pianeta.

