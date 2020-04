Coronavirus, Bill Gates è pronto a finanziare il vaccino. Ad annunciarlo, nel corso di un’intervista al Times, è lo stesso mega imprenditore americano. Sarebbe già stata individuata una clinica in particolare per debellare il Covid-19.

Arriva un nuovo potente alleato per la corsa al vaccino da coronavirus. Si tratta di Bill Gates, principale fondatore di Microsoft Corporation e milionario dalle risorse economiche quasi illimitate. Disponibilità che ora è pronto a mettere a servizio della scienza pur debellare il mondo dal Covid-19.

Coronavirus, Bill Gates pronto a finanziare il vaccino

Così il 64 di Seattle, in un’intervista rilasciata al Times, ha citato in particolare le ricerche attualmente in corso all’Università di Oxford in collaborazione con l’azienda italiana Advent-Irbm. “Se risulteranno efficaci, le finanzierò”, ha annunciato il mega imprenditore parlando di “guerra mondiale in cui siamo però tutti dalla stessa parte”.

L’uomo, pertanto, è già in contatto con diversi laboratorio e si tiene aggiornati su innovazioni e risultati. Ma le sue attenzioni sono ricadute in particolare sulla struttura inglese citata, la quale, a suo avviso, sta svolgendo: “uno dei lavori più importanti in corso in questo momento”. E se questo dovesse risultare vincente: “Saremmo pronti a garantire che una realizzazione di massa”, riferisce il filantropo statunitense già in passato dedito verso cause nobili.

Gates e sua moglie Melinda, infatti, attraverso la loro Fondazione, si sono spesso prodigati in questi anni sul piano sociale e scientifico. L’obiettivo, in particolare, è stato quello di effettuare studi per sradicare malattie come malaria e Hiv con finanziamenti anche importanti. E adesso sono pronti a scendere in campo per l’ultima minaccia mondiale.

