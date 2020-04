Kim Jong-un è morto: il network di televisioni di Hong Kong pubblica una foto del presunto cadavere del dittatore della Corea del Nord. Ma è chiaramente una bufala

Dopo che la notizia è cominciata a circolare da un paio di giorni, permangono ancora molti interrogativi sulla presunta morte di Kim Jong-un. Il leader della Corea del Nord nelle settimane scorse era stato sottoposto ad un intervento al cuore, ma le sue condizioni sono rimaste nascoste. Secondo varie fonti Kim sarebbe morto, anche se nessuna fonte di Stato ha confermato ufficialmente. Nelle ultime ore è spuntata in rete una fotografia che, secondo un network di televisioni di Hong Kong, mostrerebbe il cadavere della “guida suprema” nordcoreana, steso a terre con gli occhi chiusi.

Kim Jong-un morto, la bufala della foto del cadavere pubblicata in rete

Sono avvolte dal mistero le condizioni di salute di Kim Jong-un, che secondo fonti americane lo scorso 20 aprile sarebbe stato sottoposto ad una delicata operazione al cuore. Inizialmente le voci provenienti dall’estremo oriente parlavano di un Kim in condizioni gravissime e poi, addirittura che fosse morto. La tv di Hong Kong ha diffuso un immagine, che secondo alcuni sarebbe la prova che il dittatore della Corea del Nord sia veramente morto. Ma in realtà si tratta di una bufala. La foto è del 2011 e ritrae, invece, Kim Jong-Il, il padre dell’attuale leader nordcoreano, scomparso proprio il 17 dicembre di 9 anni fa. Permangono, dunque, grandi dubbi su come sta il dittatore 38enne.

