Bonifici, attenzione a questa fase di coronavirus. Alcuni errori, infatti, potrebbero far scattare controlli per riciclaggio di denaro. Ecco cosa non fare.

Attenzione ai bonifici in questo periodo di coronavirus. Un errore, o una distrazione, potrebbe infatti far scattare dei controlli nell’intento di bloccare una possibile impennata di riciclaggio di denaro in questa fase di instabilità socio-economica.

Bonifici, come effettuarli correttamente

Bisogna ovviamente eseguirli se necessario, ma nel modo corretto e più preciso possibile per evitare spaventi o problematiche fiscali. Innanzitutto, è chiaro che più sarà alta la cifra e più si potrebbe attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. Anche la frequenza, poi, è un fattore determinante in tal senso. Un conto è vedere una spedizione occasionale o bimestrale di 300€ euro per esempio, un altro è continui invii da 2.000€ o 3.000€ per svariati mesi.

Fondamentale, in ogni caso, è scrivere correttamente la casuale. E non ignorarla come spesso facciamo in modo distratto o assolutamente in buonafede. Anche se si tratta di un aiuto a un figlio o un padre magari per la crisi economica – cosa assolutamente comprensibile – non è un problema. Purché però sia specificato con la parola ‘donazione’ o ‘regalo’ qualora magari ci fosse una festività o traguardo da festeggiare. Il tutto, ancor meglio, se affiancato da nome e cognome del destinatario.

Con la crisi da Covid-19 e l’impossibilità di uscire di casa, sono state tante le famiglie che si aiutano vicendevolmente in questo periodo complicato in cui in molti non hanno lavorato. E non è assolutamente un problema per la legge, ma bisogna solo eseguire i bonifici nel modo corretto per evitare complicanze.

Anche se nel caso di un trasferimento familiare – va detto – la compatibilità di due cognomi attira di meno l’attenzione salvo cifre enormi. Infine anche per le non donazioni, come il saldare l’idraulico per un intervento di urgenza in piena pandemia, bisogna rigorosamente specificare nella casuale. L’assenza di spiegazioni per vari movimenti, cifre grandi e/o ripetute: sono queste che accendono i riflettori per eventuali controlli.