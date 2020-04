In questi giorni di quarantena in molti sono alla ricerca di un allenamento da poter fare a casa in tranquillità: andiamo a vedere ciò che può fare un po’ al caso di tutti

In queste settimane di quarantena sono milioni le persone che, per passare il tempo, hanno deciso di iniziare ad allenarsi a casa. C’è chi invece vuole iniziare a farlo ora per rimettersi in forma dopo aver mangiato qualche caloria di troppo o a causa dello scarso movimento. Non solo, c’è anche chi vuole semplicemente continuare a tenersi in forma essendo già assiduo praticamente.

Al di là della quarantena, molte persone in genere hanno poco tempo o non hanno la facoltà economica per iscriversi in palestra o altrove per praticare attività fisica. Per questo motivo ora andremo a consigliarvi alcuni circuiti total body da poter tranquillamente fare in casa.

Allenamento a casa, circuiti per principianti

Per chi è proprio alle prime armi, ovviamente, più che andare a consigliare una scheda d’allenamento specifica, vogliamo ‘avviare’ la persona a prendere coscienza delle proprie capacità muscolari ed attivare il core. Esso è l’insieme dei muscoli localizzati nell’area addomino-lombare e che, una volta attivati, ci permettono di avere un corpo più stabile e resistente. Questo a sua volta ci permetterà di realizzare al meglio un allenamento.

Prima di tutto iniziamo con un riscaldamento generale di circa 10′ che sarà così diviso:

Skip sul posto x 3′

Rotazione delle braccia 3×30″

Corsa sul posto con ginocchia alte x 3′

Successivamente andremo a stimolare il core:

Bridge 3×45”

Crunch obliqui 3×10 (a lato)

Plank 3xmax (il massimo che riuscite)

Slanci posteriori 3×10 (a gamba)

Good Morning 3×10

Nella parte finale dell’allenamento andremo, con i Jumping Jack, ad attivare una serie di muscoli in modo più dinamico e torneremo ad alzare il livello del battito cardiaco. Infine, dedicheremo un ultimo minuto ad un paio di esercizi di stretching blando a piacimento (a fine articolo alcune delle nostre proposte).

Jumping Jack 3×20

Stretching statico x60”.

Per quel che riguarda i tempi di riposo tra un esercizio ed un altro, consigliamo tra i 30” ed i 45” per la massima resa.

Circuiti per gli intermedi

Per chi è pronto a svolgere un allenamento vero e proprio, andremo ad analizzare un circuito da svolgere tre volte a settimana.

1. Jumping Jack x25

2. Squat x12

3. Addominali (i classici) x15

4. Ponte per glutei x 15

5. Addominali obliqui x 15

6. Slanci posteriori in piedi x10 (a gamba)

7. Piegamenti sulle braccia x10 (con le ginocchia a terra per i meno esperti)

30” di riposo tra un esercizio ed un altro, 2′ di riposo tra ogni circuito. Ripetere il circuito per 5 volte.

Circuiti per gli avanzati

Per quelle persone che hanno praticano allenamento da diversi mesi o anni, andremo a proporre due circuiti total body, sempre a corpo libero, A e B. Andranno svolti 4 volte a settimana nelle seguenti sequenze: A-B-A-B o B-A-B-A.

Circuito A

Jumping Jack x50 Squat e salto x10 Slanci posteriori x10 (a gamba) Affondi in avanti x10 (a gamba) Bridge x10 Crunch obliqui x20

Circuito B

Skip sul posto x 45” ad intensità elevata Piegamenti sulle braccia x10 Burpees x10 Tricipiti con braccia su panca ( o un qualsiasi appoggio stabile) x10 Good Morning con mani dietro la nuca x15 Plank x60′

30” di riposo tra un esercizio ed un altro, 2′ di riposo tra ogni circuito. Ripetere il circuito per 5 volte.

Stretching statico

Stretching delle spalle – Alzate le braccia, intrecciate le dita e portatele sopra il capo. La parte bassa della schiena deve essere piatta o formare un arco verso l’interno. Vi sono due versioni: in piedi o seduti.

Stretching dei quadricipiti – In piedi, tenere un supporto con una mano per mantenere l’equilibrio. Con l’altra mano si tiene e stringe la caviglia e mentre il tallone fa pressione contro il gluteo. Va ripetuto per ambo le gambe.

Stretching dei quadricipiti – Sdraiati con la schiena a terra con le gambe distese, si piegauna gamba e si porta al petto con l’aiuto delle mani. Va ripetuto per ambo le gambe.

Stretching del busto – In piedi, con le gambe leggermente divaricate si torce solamente il busto verso destra e verso sinistra. Il movimento deve essere lento e non brusco.

Lo stretching, per ogni muscolo o zona del corpo, non va fatto per oltre 15”.

