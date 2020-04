Vaccino coronavirus, nuova sperimentazione in arrivo tra fine maggio e inizio giugno. Ad annunciarla è il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma.

Vaccino coronavirus, un’altra sperimentazione è vicina. A riferirlo è il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport proiettata principalmente al mondo dello sport.

Vaccino coronavirus, in arrivo la sperimentazione in vitro

Come spiegato dal docente, è in atto una corsa contro il tempo per bruciare le tappe per il bene comune: “Posso anticipare che tra fine maggio e inizio giugno partirà la nostra sperimentazione in vitro del vaccino. Stiamo accorciando decisamente i tempi. Potendolo sperimentare sull’uomo siamo già molto avanti”.

Nel frattempo, però, guai ad abbassare la guardia. Non solo perché un errore comprometterebbe le fatiche finora accumulate, ma soprattutto perché il tunnel è ancora lungo: “Chi ignora le misure di contenimento e non rispetta le regole compie un delitto e vanifica gli sforzi fatti fino ad ora. I dati ci confermano che siamo nella fase discendente, ma non facciamoci illusioni”.

Il medico, tuttavia, è sorprendentemente favorevole alla ripresa del calcio. E alla domanda “cosa succede se un giocatore viene trovato positivo?”, risponde così: “se trovo un operatore sanitario positivo, non sospendo tutti dal lavoro”. Piuttosto: “Metto immediatamente sotto sorveglianza sanitaria il personale venuto a contatto con il positivo, test e tamponi”.

Così l’esperto spiega come sarebbe possibile rilanciare la Serie A e gli altri campionati: “In primo luogo sono necessari i test sierologici, nel caso in cui si evidenziano delle alterazioni dell’IGG si passa al tampone. La sequenza dei tre test, sierologico e tampone, ha dato risultati eccellenti, abbiamo individuato i positivi e quelli che avevano sviluppato gli anticorpi”. Vaia, infine, non ha dubbi: “Dobbiamo aprire l’Italia con buonsenso ed esperienza tecnico-scientifica”.

