Terremoto Enna, nuova scossa proprio questa mattina: magnitudo 3.5 ma per fortuna non ci sarebbero danni a persone e cose.

Continua a tremare la terra nel Sud Italia, precisamente in Sicilia. Pochi minuti fa, alle ore 09:21, è stata avvertita infatti una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 e profondità 29 km in provincia di Enna. Si tratta dell’ennesima scossa in queste zone e altre si sono verificate in piena notte, alle ore 02:40. Per fortuna non si registrerebbero al momento danni a persone o cose. Ecco il tweet apparso sul profilo ufficiale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: