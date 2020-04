Roma: a seguito di una doppia denuncia, è scattata la misura cautelare per un molestatore. L’uomo aveva aggredito e molestato almeno 6 donne.

Roma: un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito e molestato almeno 6 donne. Come riporta Skytg24, l’inchiesta sull’uomo è partita a seguito di una doppia denuncia, da parte di due donne, che avevano subito violenze lo scorso 9 novembre. Come leggiamo dalla fonte, una delle due donne ha subito violenze mentre attendeva l’autobus alla fermata. L’uomo ha invece aggredito l’altra donna mentre faceva ritorno a casa. Grazie alle due denunce, l’uomo è stato scovato e le indagini sono partite immediatamente.

Un grande aiuto è sopraggiunto dalle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali. Grazie a queste ultime, gli investigatori hanno rintracciato i fotogrammi che ritraevano l’uomo nel momento in cui era intento ad aggredire le vittime.

Leggi anche >>> Roma: in metropolitana partite le sperimentazioni per la “fase 2”

Roma: molestatore seriale arrestato dalle autorità

Il Pubblico Ministero Stefania Stefanìa, come riporta Skytg24, ha condotto le indagini. Gli agenti della Polizia del Commissariato San Giovanni sono riusciti a scovare un uomo che presentava caratteristiche fisiche simili a quelle riprese dalle telecamere e alle descrizioni delle due donne. Le due vittime, infatti, avevano parlato di un uomo con carnagione olivastra, che indossava un piumino e portava con sé uno zaino.

Il 31enne, di origini colombiane, dovrà ora rispondere anche di altre accuse. Infatti, come riporta Skytg24, nel corso di successivi accertamenti, gli agenti hanno ricostruito almeno altre quattro violenze sessuali contro altre donne. Queste ultime, convocate dagli uffici di Polizia, hanno riconosciuto il colombiano come autore delle aggressioni.

Intanto, l’Autorità Giudiziaria, come leggiamo dalla fonte, ha emesso un’ordinanza di misura cautelare, in carcere. Le autorità hanno portato il 31enne, di origini colombiane, al carcere di Regina Coeli. Al momento si stanno eseguendo nuove indagini per verificare anche le altre aggressioni non ancora denunciate.