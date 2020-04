Mangiare un dolce delizioso, ma sano si può: per la categoria ricette light ecco la torta al cioccolato

Chi non vorrebbe un dolce per concludere un pasto? Talvolta esagerare fa male, ma per chi vuole mantenere la giusta linea ecco la categoria ricette light con una torta al cioccolato, facile, veloce e…gustosa.

INGREDIENTI

200 gr di farina di riso

150 ml di latte

200 gr di zucchero a velo

100 ml di olio di semi

3 uova

100 gr di cioccolato fondente

Un pizzico di sale

100 gr di cacao amaro

Una bustina di lievito

Ricette Light, torta al cioccolato

Per preparare una gustosa ricetta light della torta al cioccolato, iniziare sminuzzando del cioccolato fondente. Lo si può fare comodamente con una grattugia, un pela carote oppure pian piano con un coltello.

Dopo aver raggruppato tutte le scaglie di cioccolato fondente, mettetele da parte e mescolate tutte le uova con lo zucchero a velo ed un pizzico di sale con una planetaria o, in assenza di quest’ultima, con la frusta e tanto olio di gomito. Il composto sarà pronto non appena apparirà gonfio e spumoso.

Al composto aggiungere farina di riso, cacao amaro ed il cioccolato fondente precedentemente sminuzzato. Per finire aggiungere il lievito in polvere e mescolate dal basso verso l’alto di modo da non smontare il composto. A questo punto l’insieme sarà pronto, non ci resta che infornare.

Imburrare una tortiera, cospargerla di farina – di modo da non far attaccare il composto – e versate il vostro miscuglio. Successivamente infilare nel forno statico a 180° per 60′. Non dimenticate di fare la prova dello stuzzicadenti prima di tirarla fuori. Per decorarla potete mettere zucchero a velo, della crema o ciò che preferite.