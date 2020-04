Cambiano nuovamente le condizioni meteo sulla penisola con l’arrivo del nuovo mini ciclone. Tornano le piogge al nord durante il weekend della Liberazione.

Sarà un weekend cruciale per il meteo sulla nostra penisola, con l’anticiclone che dovrebbe coinvolgere tutto il paese, portando sole ed alte temperature. Ma ancora una volta il flusso di corrente calda sarà ostacolato dalla presenza di un mini-ciclone che colpirà soprattutto le regioni del Nord Italia.

Trascorreremo quindi un weekend della liberazione nel segno del sole, fatta eccezione per la presenza di nuove piogge su qualche regione settentrionale. Il bel tempo sarà accompagnato da valori termici a tratti quasi estivi su gran parte delle regioni.

Le insidie nella giornata di sabato, potrebbero trasformarsi in veri e propri temporali durante la giornata di domenica. Infatti le piogge copriranno il Veneto, alcune regioni centro-settentrionali e parte della Sicilia, andando a creare una situazione in cui il sole si alternerà alle precipitazioni. Andiamo quindi a vedere che giornata avremo drante questo sabato 25 aprile.

Meteo, arriva un nuovo mini-ciclone: le previsioni per sabato 25 aprile

Durante questo sabato della Liberazione, l’Italia assisterà ad una situazione meteo stabile ed in gran parte soleggiata. Ma non sarà così per tutte le regioni, infatti alcune precipitazioni potrebbero tornare a colpire il Nord Italia, specie sulle vette alpine. Nel corso della giornata le nubi torneranno a coprire i cieli centro-meridionali. Andiamo quindi ad ossevare la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo al mattino un tempo stabile e soleggiato su gran parte del settore. Con l’evolversi della giornata avremo i primi piovaschi sulle vette alpine, che in serata scenderanno sulla Liguria, per poi espandersi ulteriormente durante la giornata di domenica. Le temperature continueranno ad aumentare con massime tra i 23 ed i 26 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia continuerà ad esserci il sole su gran parte delle regioni. Avremo così dei cieli sereni o poco nuvolosi. Specialmente sulle regioni tirreniche avremo qualche nube in arrivo dalla sera. Anche qui le temperature saranno ulteriormente in rialzo, con massime dai 20 ai 24 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un ulteriore rinforzo dell’alta pressione. Infatti il sole tornerà protagonista su gran parte delle regioni, dopo una settimana segnata dalle piogge. Di conseguenza anche le temperature torneranno ad uumentare, con massime che oscilleranno dai 18 ai 21 gradi.

L.P.

