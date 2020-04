La Juventus ha ricordato la morte di Andrea Fortunato, avvenuta 25 anni fa, ma Cuadrado si lascia sfuggire una gaffe davvero pessima

Oggi la Juventus ha ricordato sul suo sito internet e su tutti i social network la scomparsa di Andrea Fortunato, avvenuta 25 anni fa. Il giovane terzino bianconero se ne è andato a soli 24 anni il 25 aprile del 1995, a seguito delle complicanze di una leucemia. Mentre i tifosi bianconeri si sono stretti nel dolore della società, che ha perso uno dei giovani italiani più promettenti di quel periodo, un giocatore della ‘Vecchia Signora’ ha commesso davvero una brutta gaffe. Sul post che la Juventus ha pubblicato sulla pagina Instagram, Juan Cuadrado ha scritto un commento ironico che poteva proprio risparmiarsi.

Juventus, l’anniversario della morte di Fortunato: Cuadrato rovina tutto con una gaffe sui social

Sulla foto di Andrea Fortunato pubblicata dal club bianconero, Cuadrado ha taggato il suo compagno di squadra Adrien Rabiot, scrivendogli “Ma sei tu“. Effettivamente la somiglianza tra il compianto ex calciatore ed il centrocampista francese è visibile, ma in questa occasione c’era da far tutto tranne che una stupida ironia. Il colombiano, poi, sempre su Instagram, ha pubblicato una storia dove si è scusato con tutti i tifosi juventini, affermando di non conoscere chi fosse la persona ritratta. Andrea Fortunato, nato a Salerno nel 1971, e’ cresciuto nel Como, dove ha esordito nel calcio professionistico. Prima di fare il grande salto alla Juventus passa prima per Pisa e al Genoa, con il quale gioca per la prima volta in Serie A. Nel 1993 attira l’attenzione di Trapattoni, che lo porta alla corte degli Agnelli. Per Fortunato anche una presenza con la Nazionale, in una gara di qualificazione al mondiale del 1994.

