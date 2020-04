Fase 2 Veneto, il piano della ripartenza: le attività già aperte alla fine di aprile. Tutte le decisioni del governatore Zaia

Il Veneto sarà probabilmente la prima regione italiana a ripartire dopo il lockdown legato alla pandemia del coronavirus. Nonostante fosse tra le zone più colpite in un primo momento, attualmente le condizioni sembrano di gran lunga essere migliorate.

Dallo scoppio dei contagi sono stati registrati 17.229 casi, con 1.244 vittime. Attualmente ci sono 1.289 persone ricoverate in ospedale, di cui 130 in terapia intensiva. Questo ha spinto il governatore Luca Zaia a firmare ieri un’ordinanza per riaprire alcune attività, decretando a tutti gli effetti la fine del lockdown. Ad incoraggiare le misure di ripartenza, come spiegato da Zaia, sono stati i dati positivi sui contagi dopo la prima parziale ripartenza varata lo scorso 13 aprile. Nonostante ciò infatti, il numero degli infetti è continuato a scendere, riportando la situazione sotto controllo dal punto di vista di assistenza sanitaria.

L’ordinanza è entrata in vigore venerdì 24 aprile e lo sarà fino al 3 maggio. Sarà a tutti gli effetti un anticipo della Fase 2 nazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, scontro tra sindaci e governatori: caos sulle riaperture

Fase 2 Veneto, il piano della ripartenza: le attività già aperte

Nella nuova ordinanza si prevede la riapertura delle attività di vendita da asporto. Non solo quindi consegne a domicilio ma anche la possibilità di andare a ritirare in loco. Ovviamente saranno scaglionati nel tempo per evitare assembramenti e code all’ingresso. Il tutto sempre mantenendo distanziamento sociale e indossando mascherine e guanti. Andrà bene anche l’uso del disinfettante per le mani.

L’ordinanza prevede anche di vendere vestiti e scarpe per bambini e prodotti di cartoleria. Parallelamente potranno riaprire i negozi al dettaglio che vendono fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Altro punto importante, la riapertura dei cimiteri, con l’utilizzo obbligatorio di guanti e maschere, oltre alla distanza di almeno 1 metro dagli altri.

In ripresa anche i cantieri per la costruzione di strade, autostrade, ponti e in generale tutte le opere pubbliche.

Il Veneto sta anche valutando la possibilità di riaprire gli asili nido e le scuole dell’infanzia dal 4 maggio, con l’avvio della Fase 2. Questo per consentire alle famiglie che tornano a lavorare di non avere il problema dei figli piccoli.

Un ulteriore passo verso la normalità, che a quanto pare, dovrebbe avvenire prima in alcune regioni rispetto ad altre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, anche Milano verso la Fase 2: le proposte del comune