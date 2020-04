Arriva Facebook Rooms, una piattaforma che permetterà di realizzate video chiamate che permetteranno di avere in linea fino a 50 partecipanti

La Facebook Inc. si apprestare a dar alla luce Facebook Rooms, una piattaforme di video chiamate che permetterà di avere fino a 50 partecipanti contemporaneamente online. Oltre al numero di ospiti, la novità riguarda il fatto che non bisognerà essere iscritti al social network per utilizzare l’applicazione. Basterà infatti cliccare al link d’invito concesso dal creatore della videochiamata. La conferma è arrivata direttamente da Mark Zuckerberg in diretta FB. Quest’ultimo i è soffermato anche sulla questione privacy. A tal proposito va detto che l’amministratore della videochiamata può cacciare immediatamente persone che non rispettano le regole e che mostrano contenuti sconvenienti. I link durante muteranno ogni volta che un utente dovesse venire cacciato.

Facebook Rooms, quando arriva e come funziona

Con Fb Rooms gli utenti possono creare all’interno di ogni videochiamata delle stanze tematiche dove discutere dei propri argomenti preferiti. Facebook vuole creare una piattaforma dove le persone si confrontano e parlino, portando il social network a un livello successivo. Anche se non è necessario essere iscritti a Facebook per utilizzare Rooms, le due piattaforme sono integrate. Gli utenti possono condividere sui propri profili, nei gruppi, sulle pagine o negli eventi il link di Facebook Rooms per far partecipare gli amici e i conoscenti alle videochiamate di gruppo. Inoltre, sarà possibile creare dei Facebook Rooms anche da Instagram, Portal e WhatsApp .

Facebook assicura che non potranno accedere alle proprie informazioni personali. La privacy e la sicurezza delle stanze verrà anche assicurata dal fatto che gli amministratori potranno cacciare immediatamente gli utenti che non rispettano le regole o che mostrano contenuti non idonei.

La prossima settimana verrà rilasciata la versione beta di Facebook Rooms e gli utenti potranno scaricare l’applicazione dal Google Play Store e App Store per poterla testare. Sarà disponibile anche la web-app per l’accesso da desktop.

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, c’è ancora la possibilità di essere spiati